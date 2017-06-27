Хакеры атаковали правительство, транспорт, банки и энергетику Украины

Распространяющийся по Украине вирус-вымогатель привел к возникновению проблем в работе целого ряда предприятий и учреждений. В частности, телеканал 112.ua сообщил о выходе из строя в результате поражения вирусом компьютеров в центральных офисах компаний «Укрэнерго» и ДТЭК. Сайты обеих компаний в настоящее время недоступны.
О выходе из строя компьютерной сети в кабинете министров Украины сообщил на своей странице в сети Facebook вице-премьер Павел Розенко. По его словам, в настоящий момент не работают все компьютеры правительства.
Первый заместитель гендиректора аэропорта «Борисполь» Евгений Дыхне сообщил о кибератаке, которая вывела из строя официальный сайт аэропорта и табло с расписанием рейсов.
«В связи с внештатной ситуацией возможны задержки рейсов. Мы очень просим вас отнестись с пониманием, соблюдать спокойствие», — предупреждает Дыхне.
На странице Facebook Киевского метрополитена появилось сообщение о невозможности оплаты проезда с помощью банковских карт.
Ранее во вторник Национальный банк Украины (НБУ) сообщил о том, что сразу несколько украинских коммерческих банков и других предприятий подверглись «внешней хакерской атаке неизвестным вирусом».
«В результате таких кибератак эти банки испытывают трудности с обслуживанием клиентов и выполнением банковских операций», — отмечается в сообщении НБУ.