Вирус-вымогатель Petya атаковал российские и украинские компании

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Вирус-вымогатель Petya стал причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании России и Украины, сообщили РИА Новости в компании Group-IB, специализирующейся на решениях по раннему выявлению киберугроз.

Он блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах. Атака произошла около 14.00. Судя по фотографиям, это криптолокер Petya. Способ распространения в локальной сети аналогичен вирусу WannaCry.

По предварительным данным, от вируса пострадали сети «Башнефти» и «Роснефти», а также украинских компаний «Запорожьеоблэнерго», «Днепроэнерго» и «Днепровской электроэнергетической системы».

«Mondelez International, Ощадбанк, Mars, “Новая Почта”, Nivea, TESA и другие. Киевский метрополитен также подвергся хакерской атаке. Атакованы правительственные компьютеры Украины, магазины “Ашан”, украинские операторы (“Киевстар”, LifeCell, “УкрТелеКом”), Приватбанк. Аэропорт “Борисполь”, предположительно, также подвергся хакерской атаке», — добавил представитель Group-IB.