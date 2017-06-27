Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Путин смеется Западу в лицо»: РФ за день получила 3 млрд - СМИ
Минздрав назвал самые здоровые и больные регионы
"От вида бросило в жар": светский хроникер о платье Сотникововй
После трагедии с сыном мама борется за вакцинацию
Жена Владимира Этуша назвала причину травмы актера
Так начиналась война Минобороны раскрыло секретные документы о первых днях Великой Отечественной войны
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Нарколог объяснил феномен «пьяного мальчика»
Пять способов трансформировать свой автомобиль
В Уфе показали автозаки повышенной комфортности
«Калашников» изобрел бесшумный дрон, не имеющий аналогов – СМИ
Тимошенко назвала возможный срок распада Украины
Виктория Сваровски вышла замуж в платье весом 46 кг (фото)
39-летняя Ольга Орлова отказалась выходить замуж
Растительный белок защищает от ранней менопаузы
Специалист объяснил, почему не надо ходить на работу с похмелья
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
В России подешевели частные дома
Фоторепортажи
21Открытие Московского международного кинофестиваля
12Пожары в Португалии унесли жизни более 60 человек
16:42 (мск), источник: РИА Новости

Вирус-вымогатель Petya атаковал российские и украинские компании

Объектами атаки стали нефтяные, телекоммуникационные и финансовые организации. Вирус блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах.

Источник: Reuters

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Вирус-вымогатель Petya стал причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании России и Украины, сообщили РИА Новости в компании Group-IB, специализирующейся на решениях по раннему выявлению киберугроз.

Он блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах. Атака произошла около 14.00. Судя по фотографиям, это криптолокер Petya. Способ распространения в локальной сети аналогичен вирусу WannaCry.
Пресс-служба компании Group-IB, специализирующейся на решениях по раннему выявлению киберугроз

По предварительным данным, от вируса пострадали сети «Башнефти» и «Роснефти», а также украинских компаний «Запорожьеоблэнерго», «Днепроэнерго» и «Днепровской электроэнергетической системы».

«Mondelez International, Ощадбанк, Mars, “Новая Почта”, Nivea, TESA и другие. Киевский метрополитен также подвергся хакерской атаке. Атакованы правительственные компьютеры Украины, магазины “Ашан”, украинские операторы (“Киевстар”, LifeCell, “УкрТелеКом”), Приватбанк. Аэропорт “Борисполь”, предположительно, также подвергся хакерской атаке», — добавил представитель Group-IB.

Вирус стал причиной сбоя в работе киевского метро: пассажиры не могут оплатить проезд с помощью банковских карт. В свою очередь, вице-премьер Украины Павел Розенко заявил, что хакерской атаке подверглись все компьютеры в кабмине.

Киевский аэропорт Борисполь предупредил о возможных задержках рейсов.

«Сегодня в аэропорту и в нескольких крупных предприятиях государственного сектора внештатная ситуация — спам-атака. Наши IT-службы пытаются совместными усилиями урегулировать ситуацию», — написал исполняющий обязанности директора аэропорта Евгений Дыхне на своей странице в Facebook.

Новость
«Хакнуть может каждый». Что показала кибератака WannaCry

Ранее об атаке на свои серверы сообщила «Роснефть». В компании отметили, что сразу перешли на резервную систему управления производством, что позволило избежать остановки добычи нефти.

Вирус WannaCry атаковал сотни тысяч компьютеров по всему миру 12 мая. Тогда хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности США: инструмент разведслужб, известный как eternal blue («неисчерпаемая синева»), был совмещен с «программой-вымогателем» WannaCry.

Комментарии
7
perplexed perplexed
Россию атаковал petya, а украину putya
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Александр Харламов
Сколько Земной Шар не увеличивай, все-равно все захватят "бандиты". И очередной точечной застройкой создадут большинству невыносимые условия, легитимизируя с помощью новых законодателей свои захватнические приватизационные планы. Кто-то будет развивать и двигать науку, технологии, а кто-то с помощью новых достижений угнетать презираемое им население.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Alex 767
Петюня разошелся))
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Метро, аэропорт, банки: хакеры устроили коллапс на Украине
16:42 (мск)© Ньюстюб
 В лесу под Геленджиком волонтеры спасли розовых собак
Чем занимался погибший в Киеве разведчик
В лесу под Геленджиком волонтеры спасли розовых собак
В Кремле прокомментировали слова Макрона о «российской агрессии»
Суд в Париже снял арест со счетов «Роскосмоса» по делу ЮКОСа
Колосков: Поступок Дзюбы и Кокорина говорит о складе ума
Минздрав назвал самые "здоровые" и "больные" регионы России
Суд возложил часть вины за резню в Сребренице на Нидерланды
Три журналиста CNN уволились после скандала со статьей о России
Спорт
Казань не устает от Роналду: город встретил полуфиналистов КК Сборные Португалии и Чили по футболу прибыли в Казань, где в среду встретятся в полуфинале Кубка конфедераций
Авто
Новый Renault Koleos и конкуренты: онлайн «Авто Mail.Ru» «Авто Mail.Ru» протестировал кроссовер Renault Koleos нового поколения. Как изменился французский «паркетник» и что его отличает от соплатформенного Nissan X-Trail?
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Стало известно о состоянии Владимира Этуша В пресс-службе Театра Вахтангова, где служит 95-летний актер, накануне госпитализированный с травмой, рассказали о его самочувствии
Недвижимость
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Строители пояснили Путину, из-за чего банкротятся их компании
Цены на жилье «заморозились» минимум на 10 лет
Леди
Как изменилась мода на свадебные платья В каких платьях модницы выходили замуж раньше, и в каких выходят сейчас
Дети
Игорь Николаев боится за свою маленькую дочку Композитор переживает за безопасность Вероники.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь