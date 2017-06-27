Вирус-вымогатель Petya атаковал российские и украинские компании
Объектами атаки стали нефтяные, телекоммуникационные и финансовые организации. Вирус блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах.
Объектами атаки стали нефтяные, телекоммуникационные и финансовые организации. Вирус блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах.
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости.
Он блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах. Атака произошла около 14.00. Судя по фотографиям, это криптолокер Petya. Способ распространения в локальной сети аналогичен вирусу WannaCry.
По предварительным данным, от вируса пострадали сети «Башнефти» и «Роснефти», а также украинских компаний «Запорожьеоблэнерго», «Днепроэнерго» и «Днепровской электроэнергетической системы».
«Mondelez International, Ощадбанк, Mars, “Новая Почта”, Nivea, TESA и другие. Киевский метрополитен также подвергся хакерской атаке. Атакованы правительственные компьютеры Украины, магазины “Ашан”, украинские операторы (“Киевстар”, LifeCell, “УкрТелеКом”), Приватбанк. Аэропорт “Борисполь”, предположительно, также подвергся хакерской атаке», — добавил представитель
Вирус стал причиной сбоя в работе киевского метро: пассажиры не могут оплатить проезд с помощью банковских карт. В свою очередь,
Киевский аэропорт Борисполь предупредил о возможных задержках рейсов.
«Сегодня в аэропорту и в нескольких крупных предприятиях государственного сектора внештатная ситуация —
Ранее об атаке на свои серверы сообщила «Роснефть». В компании отметили, что сразу перешли на резервную систему управления производством, что позволило избежать остановки добычи нефти.
Вирус WannaCry атаковал сотни тысяч компьютеров по всему миру 12 мая. Тогда хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности США: инструмент разведслужб, известный как eternal blue («неисчерпаемая синева»), был совмещен с «программой-вымогателем» WannaCry.