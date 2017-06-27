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17:51 (мск), источник: Интерфакс

Уголовное дело расследуется в Крыму по факту раскопок в расстрельном рве времен войны

27 июня. Interfax-Russia.ru — Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту незаконных раскопок на месте массового расстрела евреев, крымчаков и цыган в годы Великой Отечественной войны в Крыму, сообщила во вторник «Интерфаксу» официальный представитель МВД по региону Ольга Кондрашова.

Дело открыто после встречи руководства крымской полиции с председателем общественной организации «Региональная национально-культурная автономия евреев республики Крым» Анатолием Гендиным. А. Гендин ранее в июне выступил с заявлением для СМИ, описав недавние мародерства в братской могиле.

«Осуществлен выезд сотрудников оперативно-следственной группы на место, указанное в информации, задокументирован факт осуществления незаконных раскопок. Отделом дознания УМВД РФ по Симферопольскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия)», — сказала начальник отдела информации и общественных связей полиции Крыма.

Правоохранительные органы ищут вандалов.

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