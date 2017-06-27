В КНР пожилая женщина бросила в двигатель самолета монеты на удачу

На официальной странице издания People’s Daily China в социальной сети Facebook сказано, что женщина сделала это на удачу.

Отмечается, что на борту авиалайнера находились 150 человек.

Сотрудникам аэропорта пришлось задержать рейс, чтобы извлечь все монеты, в общей сложности работникам удалось обнаружить 9 металлических монет, которые были в двигателе самолета.

В сообщении также сказано, что пожилая женщина была задержана сотрудниками аэропорта. Это произошло в тот момент, когда она при помощи инвалидного кресла направлялась к трапу самолета вместе с членами своей семьи.