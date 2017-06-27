Екатеринбурженка на внедорожнике сбила на «зебре» ребенка
На Ботанике.
На Ботанике.
Вечером 27 июня 2017 года в Екатеринбурге в Ботаническом микрорайоне женщина — водитель внедорожника Dodge сбила на пешеходном переходе мальчика. Фотографии с места ДТП в соцсети выложили очевидцы, передает «Уралинформбюро».
«Мальчик жив, но явно получил травму. Только что приехала карета скорой помощи», — рассказывают свидетели аварии.
Получить оперативный комментарий в отделении пропаганды городской ГИБДД не удалось.