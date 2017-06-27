Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Путин смеется Западу в лицо»: РФ за день получила 3 млрд - СМИ
5 супертехнологий лечения рака, доступных уже сегодня
МИД пояснил неприсоединение к конвенции о запрете ядерного оружия
Игорь Николаев боится за свою маленькую дочку
Опрос показал число украинцев, считающих Крым российским
Так начиналась война Минобороны раскрыло секретные документы о первых днях Великой Отечественной войны
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Нарколог объяснил феномен «пьяного мальчика»
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
«Калашников» изобрел бесшумный дрон, не имеющий аналогов – СМИ
Киев о последствиях постройки моста в Крыму — СМИ
Как 49-летняя Валерия выглядит в бикини (фото)
Брэд Питт встречается с 53-летней супермоделью (фото)
Студент новосибирского госуниверситета умер после экзамена
Жизнь вблизи аэропорта приводит к гипертонии
Сделки с жильем будут заверять нотариусы
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Фоторепортажи
9Фургон наехал на прохожих в Лондоне
10В Москве снесли последнюю хрущевку серии К-7
18:04 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбурженка на внедорожнике сбила на «зебре» ребенка

На Ботанике.

Вечером 27 июня 2017 года в Екатеринбурге в Ботаническом микрорайоне женщина — водитель внедорожника Dodge сбила на пешеходном переходе мальчика. Фотографии с места ДТП в соцсети выложили очевидцы, передает «Уралинформбюро».

«Мальчик жив, но явно получил травму. Только что приехала карета скорой помощи», — рассказывают свидетели аварии.

Получить оперативный комментарий в отделении пропаганды городской ГИБДД не удалось.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Екатеринбурженка на внедорожнике сбила на "зебре" ребенка
Вирус-вымогатель Petya атаковал российские и украинские компании
В Кремле прокомментировали слова Макрона о «российской агрессии»
Суд в Париже снял арест со счетов «Роскосмоса» по делу ЮКОСа
Колосков: Поступок Дзюбы и Кокорина говорит о складе ума
Минздрав назвал самые "здоровые" и "больные" регионы России
Суд возложил часть вины за резню в Сребренице на Нидерланды
В Китае женщина бросила в двигатель самолета монеты на удачу
Спорт
Казань не устает от Роналду: город встретил полуфиналистов КК Сборные Португалии и Чили по футболу прибыли в Казань, где в среду встретятся в полуфинале Кубка конфедераций
Авто
Новый Renault Koleos и конкуренты: онлайн «Авто Mail.Ru» «Авто Mail.Ru» протестировал кроссовер Renault Koleos нового поколения. Как изменился французский «паркетник» и что его отличает от соплатформенного Nissan X-Trail?
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Стало известно о состоянии Владимира Этуша В пресс-службе Театра Вахтангова, где служит 95-летний актер, накануне госпитализированный с травмой, рассказали о его самочувствии
Недвижимость
В Москве перестали строить торговые центры
Риелторы рассказали о самых дешевых квартирах в аренду в Москве
Покупку квартиры предложили подтверждать отпечатками пальцев
Как продать или купить гараж?
Леди
Как изменилась мода на свадебные платья В каких платьях модницы выходили замуж раньше, и в каких выходят сейчас
Дети
Игорь Николаев боится за свою маленькую дочку Композитор переживает за безопасность Вероники.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь