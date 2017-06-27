В Алматы произошло крупное ограбление
По данным СМИ, напали на отделение банка.
По данным СМИ, напали на отделение банка.
В ЖК «Арай» в Алматы произошло ограбление. По предварительным данным, напали на отделение «Альфа-банка», пишет Tengrinews.kz.
По предварительным данным, полученным на месте от охранника одного из офисов, факт ограбления связан именно с банком.
В ДВД Алматы прокомментировали ситуацию пока без
«По факту грабежа УВД Бостандыкского района проводит расследование. Создана
Официально полицейские не уточняют, ограбление какой организации произошло сегодня.
Однако из собственных конфиденциальных источников в полицейском ведомстве издание получило информацию о том, что в неком помещении между зданием «Альфа-банка» и паркингом ограблен кассир банка.
Неизвестный под угрозой пистолета смог забрать у потерпевшего 65 миллионов тенге. Иные детали не сообщаются.