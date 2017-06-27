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19:20 (мск), источник: Nur.kz

В Алматы произошло крупное ограбление

По данным СМИ, напали на отделение банка.

Источник: Nur.kz

В ЖК «Арай» в Алматы произошло ограбление. По предварительным данным, напали на отделение «Альфа-банка», пишет Tengrinews.kz.

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По предварительным данным, полученным на месте от охранника одного из офисов, факт ограбления связан именно с банком.

В ДВД Алматы прокомментировали ситуацию пока без каких-либо подробностей.

«По факту грабежа УВД Бостандыкского района проводит расследование. Создана следственно-оперативная группа, в состав которой вошли опытные сыщики как районного звена, так и управления криминальной полиции. Много неуточненной информации», — рассказала официальный представитель департамента внутренних дел Салтанат Азирбек.

Официально полицейские не уточняют, ограбление какой организации произошло сегодня.

Однако из собственных конфиденциальных источников в полицейском ведомстве издание получило информацию о том, что в неком помещении между зданием «Альфа-банка» и паркингом ограблен кассир банка.

Неизвестный под угрозой пистолета смог забрать у потерпевшего 65 миллионов тенге. Иные детали не сообщаются.

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