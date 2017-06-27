Присяжные вынесут вердикт по делу об убийстве Бориса Немцова 28 июня
Коллегия присяжных Московского окружного военного суда взяла перерыв и вынесет вердикт по делу об убийстве политика Бориса Немцова 28 июня.
Коллегия присяжных Московского окружного военного суда взяла перерыв и вынесет вердикт по делу об убийстве политика Бориса Немцова 28 июня.
Первоначально в коллегию вошли 15 человек — 12 присяжных основного состава и трое запасных. Два заседателя были удалены.
Борис Немцов был застрелен поздно вечером 27 февраля 2015 года. Следствие назвало причастными к убийству на Большом Москворецком мосту Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. После задержания они дали признательные показания, однако позже заявили, что сделано это было под давлением.