ЧАЭС осуществляет радиационный мониторинг промышленной площадки в ручном режиме из-за кибератак. Об этом сообщает Государственное агентство по управлению зоной отчуждения.

«В связи с кибератакой не работает сайт Чернобыльской АЭС. Все технологические системы станции работают в обычном режиме. Из-за временного отключения системы Windows радиационный мониторинг промышленной площадки проводится в ручном режиме. Автоматическая система контроля радиационной обстановки в зоне отчуждения работает в обычном режиме», — говорится в сообщении.

В Украине сегодня, 27 июня, неизвестный вирус поразил сети целого ряда крупных компаний, в том числе крупных государственных.

Атака началась практически одновременно около 11:30. Вирус распространяется очень быстро. Проявляется в отказе работы компьютеров на платформе Windows. Перегружается и зашифровывается.