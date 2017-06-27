ЧАЭС осуществляет радиационный мониторинг промышленной площадки в ручном режиме из-за кибератак
Автоматическая система контроля радиационной обстановки в зоне отчуждения работает в обычном режиме.
Автоматическая система контроля радиационной обстановки в зоне отчуждения работает в обычном режиме.
ЧАЭС осуществляет радиационный мониторинг промышленной площадки в ручном режиме
«В связи с кибератакой не работает сайт Чернобыльской АЭС. Все технологические системы станции работают в обычном режиме.
В Украине сегодня, 27 июня, неизвестный вирус поразил сети целого ряда крупных компаний, в том числе крупных государственных.
Атака началась практически одновременно около 11:30. Вирус распространяется очень быстро. Проявляется в отказе работы компьютеров на платформе Windows. Перегружается и зашифровывается.