Заражение вирусом Petya началось с Украины, заявили в ESET
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Заражение вирусом Petya началось с Украины, которая больше других стран пострадала от кибератаки, следует из сообщения вирусной лаборатории ESET.
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Заражение вирусом Petya началось с Украины, которая больше других стран пострадала от кибератаки, следует из сообщения вирусной лаборатории ESET.
«Вспышка, похоже, началась на Украине», — считает компания.
На втором месте среди пострадавших стран находится Италия, на третьем — Израиль.
В первую десятку также вошли Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Аргентина, Чехия и Германия. Россия в данном списке занимает лишь 14-е место.
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