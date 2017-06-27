Заражение вирусом Petya началось с Украины, заявили в ESET

В первую десятку также вошли Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Аргентина, Чехия и Германия. Россия в данном списке занимает лишь 14-е место.

Ранее во вторник в компании Group-IB пояснили, что вирус-вымогатель Petya стал причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании России и Украины: он блокирует компьютеры и требует за разблокировку сумму в биткоинах, эквивалентную 300 долларам. Позднее руководитель международной исследовательской команды «Лаборатории Касперского» Костин Райю (Costin Raiu) отметил распространение вируса по всему миру.