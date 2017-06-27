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27 июня, источник: РИА Новости

Заражение вирусом Petya началось с Украины, заявили в ESET

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Заражение вирусом Petya началось с Украины, которая больше других стран пострадала от кибератаки, следует из сообщения вирусной лаборатории ESET.

Источник: Reuters

«Вспышка, похоже, началась на Украине», — считает компания.

Согласно рейтингу компании по странам, пострадавшим от вируса, Украине был нанесен наибольший вред.

На втором месте среди пострадавших стран находится Италия, на третьем — Израиль.

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В первую десятку также вошли Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Аргентина, Чехия и Германия. Россия в данном списке занимает лишь 14-е место.

Ранее во вторник в компании Group-IB пояснили, что вирус-вымогатель Petya стал причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании России и Украины: он блокирует компьютеры и требует за разблокировку сумму в биткоинах, эквивалентную 300 долларам. Позднее руководитель международной исследовательской команды «Лаборатории Касперского» Костин Райю (Costin Raiu) отметил распространение вируса по всему миру.

Антивирусная компания «Доктор Веб» заявила, что зафиксировала также кибератаки на ряд компаний России и Украины другого вируса-шифровальщика, способ «размножения» которого отличается от вируса-шифровальщика Petya. В частности, троянец распространяется самостоятельно, как и нашумевший WannaCry. Точных данных о том, используется ли тот же самый механизм распространения, пока нет.

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