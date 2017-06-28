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09:17 (мск), источник: Новости Воронежа

Воронежец попался на покупке через интернет шпионского гаджета

За это ему грозит четыре года тюрьмы.

Источник: Новости Воронежа

23-летний житель Лискинского района пойдет под суд за попытку незаконной покупки устройства слежения. Его обвиняют в покушении на незаконное приобретение специальных техсредств, которые предназначены для негласного получения информации.
Следователи выяснили, что в ноябре 2016 года молодой человек со своего мобильника, будучи дома, заказал через интернет девайс — GPS-трекер. С его помощью можно определять местоположение, а также прослушивать, что происходит рядом с устройством.

Устройство обнаружили во время таможенного досмотра посылки в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Дело будет теперь рассматривать Лискинский райсуд.

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