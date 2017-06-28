Воронежец попался на покупке через интернет шпионского гаджета
За это ему грозит четыре года тюрьмы.
За это ему грозит четыре года тюрьмы.
23-летний житель Лискинского района пойдет под суд за попытку незаконной покупки устройства слежения. Его обвиняют в покушении на незаконное приобретение специальных техсредств, которые предназначены для негласного получения информации.
Следователи выяснили, что в ноябре 2016 года молодой человек со своего мобильника, будучи дома, заказал через интернет девайс —
Устройство обнаружили во время таможенного досмотра посылки в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Дело будет теперь рассматривать Лискинский райсуд.