Молодого парня ищут в Приморье
Молодого парня 1995 года рождения ищут в Приморском крае, сообщает ИА Дейта.ру.
Молодого парня 1995 года рождения ищут в Приморском крае, сообщает ИА Дейта.ру.
Максим Манахов должен был выехать на поезде из Екатеринбурга в Уссурийск
Последние два дня перед отъездом проживал в хостеле при железнодорожном вокзале.
Приметы: на вид 21−25 лет, рост 165 сантиметров, глаза карие, волос
Одет: спортивные костюм, либо синие джинсы.
Особые приметы: татуировки на левой руке, на запястье и ниже плеча.
Всех, кто может сообщить
8 (42347) 21 — 3 — 85 или 02- полиция.
8 914 721 22 32- волонтеры.
Таисия Масина.