Молодого парня ищут в Приморье

Максим Манахов должен был выехать на поезде из Екатеринбурга в Уссурийск 15.06.2017 года, однако пропал и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Последние два дня перед отъездом проживал в хостеле при железнодорожном вокзале.

Приметы: на вид 21−25 лет, рост 165 сантиметров, глаза карие, волос темно-русый.

Одет: спортивные костюм, либо синие джинсы.

Особые приметы: татуировки на левой руке, на запястье и ниже плеча.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Максима, просьба позвонить по телефонам:

8 (42347) 21 — 3 — 85 или 02- полиция.

8 914 721 22 32- волонтеры.

Таисия Масина.