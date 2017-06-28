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03:26 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Водитель трактора в Иркутской области погиб после столкновения с деревом

Мужчина не справился с управлением.

Источник: IrkutskMedia.ru

43-летний водитель трактора-погрузчика погиб в результате ДТП на улице 50-летия ВЛКСМ в Усть-Илимске. По предварительной информации, мужчина не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. От полученных травм он скончался на месте. Обстоятельства трагедии уточняются. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

В ходе предварительной проверки установлено, что мужчина воспользовался техникой, предназначенной для осуществления погрузочных работ на территории частной пилорамы. Погибший был разнорабочим и не имел право на управление данным видом транспорта.

«Также стало известно, что погрузчик около шести лет назад был снят с регистрационного учета. Его техническое состояние будет установлено путем проведения спецэкспертиз», — рассказали в пресс-службе.

Сотрудники полиции и других надзорных органов параллельно проводят проверку пилорамы для выяснения причин эксплуатации там незарегистрированной техники.

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