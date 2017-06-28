Водитель трактора в Иркутской области погиб после столкновения с деревом
Мужчина не справился с управлением.
Мужчина не справился с управлением.
43-летний водитель
В ходе предварительной проверки установлено, что мужчина воспользовался техникой, предназначенной для осуществления погрузочных работ на территории частной пилорамы. Погибший был разнорабочим и не имел право на управление данным видом транспорта.
«Также стало известно, что погрузчик около шести лет назад был снят с регистрационного учета. Его техническое состояние будет установлено путем проведения спецэкспертиз», — рассказали в
Сотрудники полиции и других надзорных органов параллельно проводят проверку пилорамы для выяснения причин эксплуатации там незарегистрированной техники.