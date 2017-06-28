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03:29 (мск), источник: ДЕЙТА

Спорткар сгорел на Русском острове во Владивостоке (видео)

На Русском острове полностью выгорел спорткар Mazda RX-7, сообщает ИА «Дейта».

Как сообщают очевидцы, у автомобиля раскалился глушитель, пламя перекинулось на бампер, и вскоре охватило весь автомобиль.

Несмотря на все усилия, машину спасти не удалось. Огнетушитель не справился с огнем, оторвать горящий бампер парни не смогли даже впятером. Другие многочисленные очевидцы возгорания бегали вокруг да около, соболезнуя утратившим дорогую сердцу машину хозяевам.

Василий Кучин.

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