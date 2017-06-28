Спорткар сгорел на Русском острове во Владивостоке (видео)
На Русском острове полностью выгорел спорткар Mazda RX-7, сообщает ИА «Дейта».
На Русском острове полностью выгорел спорткар Mazda RX-7, сообщает ИА «Дейта».
Как сообщают очевидцы, у автомобиля раскалился глушитель, пламя перекинулось на бампер, и вскоре охватило весь автомобиль.
Несмотря на все усилия, машину спасти не удалось. Огнетушитель не справился с огнем, оторвать горящий бампер парни не смогли даже впятером. Другие многочисленные очевидцы возгорания бегали вокруг да около, соболезнуя утратившим дорогую сердцу машину хозяевам.
Василий Кучин.