Спорткар сгорел на Русском острове во Владивостоке (видео)

Как сообщают очевидцы, у автомобиля раскалился глушитель, пламя перекинулось на бампер, и вскоре охватило весь автомобиль.

Несмотря на все усилия, машину спасти не удалось. Огнетушитель не справился с огнем, оторвать горящий бампер парни не смогли даже впятером. Другие многочисленные очевидцы возгорания бегали вокруг да около, соболезнуя утратившим дорогую сердцу машину хозяевам.

Василий Кучин.