В Венесуэле вертолет атаковал здание Верховного Суда

«Один человек поднял оружие против республики. Он похитил вертолет и атаковал верховный суд», — приводит канал NTN 24 слова Вильегаса.
Размещенные в социальных сетях фотографии вертолета свидетельствуют, что экипаж растянул плакат с надписью «350. Свобода».
Речь идет о 350-й статье конституции, которая говорит о возможности непризнания гражданами власти в случае нарушения ею демократических ценностей, принципов и гарантий, а также прав человека.
Информацию подтвердил и сам президент Николас Мадуро. «Один из пилотов ранее был пилотом Мигеля Родригеса Торреса, бывшего министра (МВД), который находится в контакте с ЦРУ», — сказал Мадуро. Он выразил надежду, что оппозиция осудит эту атаку. По данным Мадуро, с вертолета были сброшены две гранаты, одна из которых не взорвалась. «Эта акция могла привести к сотням раненых», — сказал президент.
СМИ отмечают, что пилотом мог быть офицер CICPC Оскар Перес. В сети сейчас появилось его видеообращение, записанное до полета. «Венесуэльцы, любимые братья, мы обращаемся к вам от лица государства. Мы — коалиция военных, полицейских и гражданских служащих в поиске баланса и против недолговечного преступного правительства», — говорит автор послания.
По его словам, у группировки нет партийной принадлежности. «Эта битва не против остальной части вооруженных сил, а против безнаказанности, навязанной этим правительством, против тирании, против смерти молодых людей, которые борются за свои законные права. Против голода, против отсутствия здравоохранения и против фанатизма. Это борьба за жизнь, за надежду, которую мы строим», — говорится в послании.
О судьбе пилота пока не сообщается. Известно, что после облета столицы он посадил свою машину на крышу одного из зданий.
В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, погибло уже 75 человек.