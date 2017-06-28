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04:22 (мск), источник: РИА Новости

В Венесуэле вертолет атаковал здание Верховного Суда

МЕХИКО, 28 июн — РИА Новости. Вертолет, принадлежащий корпусу научных, уголовных и криминалистических расследований полиции Венесуэлы (CICPC), во вторник вечером облетел Каракас с призывом к неповиновению и атаковал здание Верховного суда Венесуэлы, сообщил министр связи и информации Эрнесто Вильегас.

«Один человек поднял оружие против республики. Он похитил вертолет и атаковал верховный суд», — приводит канал NTN 24 слова Вильегаса.

Размещенные в социальных сетях фотографии вертолета свидетельствуют, что экипаж растянул плакат с надписью «350. Свобода».

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Речь идет о 350-й статье конституции, которая говорит о возможности непризнания гражданами власти в случае нарушения ею демократических ценностей, принципов и гарантий, а также прав человека.

Информацию подтвердил и сам президент Николас Мадуро. «Один из пилотов ранее был пилотом Мигеля Родригеса Торреса, бывшего министра (МВД), который находится в контакте с ЦРУ», — сказал Мадуро. Он выразил надежду, что оппозиция осудит эту атаку. По данным Мадуро, с вертолета были сброшены две гранаты, одна из которых не взорвалась. «Эта акция могла привести к сотням раненых», — сказал президент.

СМИ отмечают, что пилотом мог быть офицер CICPC Оскар Перес. В сети сейчас появилось его видеообращение, записанное до полета. «Венесуэльцы, любимые братья, мы обращаемся к вам от лица государства. Мы — коалиция военных, полицейских и гражданских служащих в поиске баланса и против недолговечного преступного правительства», — говорит автор послания.

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По его словам, у группировки нет партийной принадлежности. «Эта битва не против остальной части вооруженных сил, а против безнаказанности, навязанной этим правительством, против тирании, против смерти молодых людей, которые борются за свои законные права. Против голода, против отсутствия здравоохранения и против фанатизма. Это борьба за жизнь, за надежду, которую мы строим», — говорится в послании.

О судьбе пилота пока не сообщается. Известно, что после облета столицы он посадил свою машину на крышу одного из зданий.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, погибло уже 75 человек.

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