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03:53 (мск), источник: Губерния онлайн

За экстремизм хабаровский охранник пойдет под суд

В Хабаровске осудят 25-летнего мужчину. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 205.2 УК РФ «Публичное оправление терроризма» и ч. 1 ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти и вражды», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по региону.

Отмечается, что фигурант работал охранником в одном из торговых центров города. По версии следствия, в 2015 году он с помощью телефона разместил на своей странице в популярной социальной сети видеофайлы. Согласно заключениям лингвистической и психологической экспертиз, в этих материалах содержались признаки публичного оправдания терроризма.

«Тем самым злоумышленник сделал публичное заявление о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании. Также видеофайлы содержат признаки возбуждения ненависти и вражды к группе лиц по признаку отношения к религии», — отмечается в сообщении пресс-службы ведомства. Мужчина признал свою вину, он заключен под стражу. Уголовное дело направлено в суд.

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