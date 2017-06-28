За экстремизм хабаровский охранник пойдет под суд

Отмечается, что фигурант работал охранником в одном из торговых центров города. По версии следствия, в 2015 году он с помощью телефона разместил на своей странице в популярной социальной сети видеофайлы. Согласно заключениям лингвистической и психологической экспертиз, в этих материалах содержались признаки публичного оправдания терроризма.

«Тем самым злоумышленник сделал публичное заявление о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании. Также видеофайлы содержат признаки возбуждения ненависти и вражды к группе лиц по признаку отношения к религии», — отмечается в сообщении пресс-службы ведомства. Мужчина признал свою вину, он заключен под стражу. Уголовное дело направлено в суд.