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04:22 (мск), источник: Губерния онлайн

Приезжий из Оренбурга обворовал несколько торговых павильонов в Хабаровске

В Хабаровске полицейские задержали 20-летнего приезжего из Оренбурга. Мужчину подозревают в серии краж из торговых павильонов.

Выяснилось, что молодой человек по ночам обворовывал ларьки в Железнодорожном районе города. Он выбирал точки, не оборудованные системой охраны. Так, из павильона на улице Ленинградской он украл портативный компьютер. Из другого ларька похитил продукты. Установлено, что всего молодой человек совершил пять краж. Общий ущерб составил около 200 тысяч рублей.

Похищенные вещи он продавал случайным прохожим, полученные деньги тратил на личные нужды. Теперь злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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