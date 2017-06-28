Виновник ДТП попытался обмануть полицейских в Хабаровском крае

Ранее фигурант обратился в дежурную часть городского отдела полиции № 4. Мужчина рассказал, что у него угнали автомобиль, и написал соответствующее заявление. Как выяснилось, на этой машине было совершено ДТП, его виновник скрылся с места аварии.

В беседе с оперативниками автолюбитель признался, что специально заявил об угоне. Так он хотел скрыть свою причастность к ДТП. Мужчину задержали, он находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело.