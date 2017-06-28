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05:19 (мск), источник: Губерния онлайн

Виновник ДТП попытался обмануть полицейских в Хабаровском крае

В Комсомольске-на-Амуре 53-летнего мужчину подозревают в заведомо ложном доносе, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

Ранее фигурант обратился в дежурную часть городского отдела полиции № 4. Мужчина рассказал, что у него угнали автомобиль, и написал соответствующее заявление. Как выяснилось, на этой машине было совершено ДТП, его виновник скрылся с места аварии.

В беседе с оперативниками автолюбитель признался, что специально заявил об угоне. Так он хотел скрыть свою причастность к ДТП. Мужчину задержали, он находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело.

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