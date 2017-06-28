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05:25 (мск), источник: AmurMedia.ru

Участник ОПГ за похищение и убийство сына хабаровского предпринимателя ответит в суде

Заместитель прокурора края Максим Собчук утвердил обвинительное заключение.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 28 июня, AmurMedia.

Прокуратура Хабаровского края направила в суд уголовное дело в отношении одного из соучастников похищения и убийства сына хабаровского предпринимателя. Заместитель прокурора края Максим Собчук утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего нигде не работающего хабаровчанина. Он обвиняется в похищении человека, вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере, убийстве, угоне транспортного средства, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе краевой прокуратуре.

По версии следствия, в марте 2016 года один из лидеров организованной преступности Хабаровского края в целях похищения единственного ребенка предпринимателя и последующего получения выкупа за его освобождение создал организованную преступную группу, в состав которой помимо него вошли обвиняемый и третий соучастник.

После чего, участниками преступной группы в период с сентября 2016 года по январь 2017 года предпринято четыре попытки похищения потерпевшего, последняя из которых оказалась успешной. С 10 на 11 января 2017 года обвиняемый и третий соучастник обманом заманили сына предпринимателя в один из гаражных кооперативов г. Хабаровска, напали на него, избили, сковали руки наручниками и поместили в подвал арендованного ими гаражного бокса, а автомобиль потерпевшего отогнали в другое место.

Далее во исполнение ранее разработанного плана участники организованной преступной группы по телефону сообщили отцу потерпевшего, что за освобождение сына необходимо передать им 20 млн рублей. Однако, узнав, что правоохранительными органами проводятся мероприятия по их изобличению, задушили потерпевшего с целью сокрытия похищения.

Обвиняемый заключил с заместителем прокурора края досудебное соглашение о сотрудничестве, добровольно согласившись сообщить сведения об обстоятельствах совершенных преступлений и иных соучастниках.

Сегодня, 28 июня 2017 года прокуратура уголовное дело направила в Хабаровский краевой суд для рассмотрения по существу.

Ход и результаты судебного рассмотрения уголовного дела находятся на контроле прокуратуры края.

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