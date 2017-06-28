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09:35 (мск), источник: Интерфакс

СМИ сообщили о взятом в плен под Луганском российском разведчике

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU — Российский контрактник Виктор Агеев был взят в плен украинскими военными в ходе боев под Луганском, сообщает во вторник «Би-Би-Си» со ссылкой на источники в военных кругах Украины.

По сведениям издания, 24 июня в районе села Желобок Луганской области произошло столкновение бойцов 93-й отдельной механизированной бригады ВС Украины и разведгруппы 4-й механизированной бригады 2-го армейского корпуса самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). В результате командир отряда ополченцев, которого издание «Би-Би-Си» со ссылкой на украинские СМИ называет кадровым российским офицером, был убит, а четыре бойца взяты в плен.

Минобороны Украины в ответ на запрос издания подтвердило, что среди них был 22-летний гражданин РФ из Алтайского края Виктор Агеев.

«Би-Би-Си» удалось выяснить, что в 2015—2016 годах он служил по призыву в части, расквартированной в Новочеркасске Ростовской области. Сослуживцы Агеева рассказали, что после этого он пошел служить по контракту в военную разведку, однако они не знают, в какую часть.

По сведениям матери Агеева, новым местом службы сына стал Батайск в Ростовской области. В последний раз сын выходил с ней на связь почти месяц назад, и о его судьбе с тех пор она ничего не знает.

В российском Минобороны от комментариев по этому поводу отказались.

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