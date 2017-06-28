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05:45 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Теплоход и две баржи сели на мель в Енисее

В результате происшествия никто из членов экипажа не пострадал.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На реке Енисей, в районе устья реки Ангара, у теплохода «Капитан Колыгаев» оборвались тросы. В результате судно и две несамоходные баржи «НС-100» и «МП-3362» сели на мель. Инцидент произошел 27 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В момент ЧП на теплоходе находился экипаж из 10 человек. Никто в результате происшествия не пострадал.

«По данному транспортному происшествию Красноярской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности плавания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что теплоход и баржи принадлежат «Енисейскому речному пароходству». После инцидента горюче-смазочные материалы от теплохода в воду не попали, помех судоходству создано не было. В тот же день специалисты сняли теплоход и две баржи с мели.

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