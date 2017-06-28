Теплоход и две баржи сели на мель в Енисее

На реке Енисей, в районе устья реки Ангара, у теплохода «Капитан Колыгаев» оборвались тросы. В результате судно и две несамоходные баржи «НС-100» и «МП-3362» сели на мель. Инцидент произошел 27 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В момент ЧП на теплоходе находился экипаж из 10 человек. Никто в результате происшествия не пострадал.

«По данному транспортному происшествию Красноярской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности плавания», — говорится в сообщении.