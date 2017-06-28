Теплоход и две баржи сели на мель в Енисее
В результате происшествия никто из членов экипажа не пострадал.
В результате происшествия никто из членов экипажа не пострадал.
На реке Енисей, в районе устья реки Ангара, у теплохода «Капитан Колыгаев» оборвались тросы. В результате судно и две несамоходные баржи «НС-100» и «МП-3362» сели на мель. Инцидент произошел 27 июня. Об этом сообщили в
В момент ЧП на теплоходе находился экипаж из 10 человек. Никто в результате происшествия не пострадал.
«По данному транспортному происшествию Красноярской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности плавания», — говорится в сообщении.
Отмечается, что теплоход и баржи принадлежат «Енисейскому речному пароходству». После инцидента