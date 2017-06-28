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05:55 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярском крае перевернулся рейсовый автобус с пассажирами

ДТП произошло в Ачинском районе, на месте работают сотрудники ГИБДД.

Как сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю, в Ачинском районе перевернулся рейсовый автобус с пассажирами. ЧП произошло утром, 28 июня на 1 километре автодороги Ачинск-Назарово.

Водитель автобуса, следовавшего из Шарыпово в Красноярск, не справился с управлением и съехал в кювет и опрокинулся. В салоне на момент ДТП находились 14 человек, по предварительным данным двое получили ушибы.

Сотрудники госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося. В ближайшее время полицейские проведут проверку в отношении перевозчика, который организовал движение по данному маршруту.

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