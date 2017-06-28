В Красноярском крае перевернулся рейсовый автобус с пассажирами

Как сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю, в Ачинском районе перевернулся рейсовый автобус с пассажирами. ЧП произошло утром, 28 июня на 1 километре автодороги Ачинск-Назарово.

Водитель автобуса, следовавшего из Шарыпово в Красноярск, не справился с управлением и съехал в кювет и опрокинулся. В салоне на момент ДТП находились 14 человек, по предварительным данным двое получили ушибы.

Сотрудники госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося. В ближайшее время полицейские проведут проверку в отношении перевозчика, который организовал движение по данному маршруту.