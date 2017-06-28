В центре Владивостока спасли мужчину

Гражданин находится под наблюдением реаниматологов краевой клинической больницы № 1 Владивостока. Инцидент произошел вечером во вторник, 27 июня, в районе улицы Алеутская во Владивостоке. К дежурному Центра медицины катастроф обратился охранник одного из офисных учреждений, который в ходе обхода обнаружил у стен здания лежащего мужчину без каких-либо признаков жизни.

Экстренно был проведен комплекс сердечно-легочной реанимации и электро-дефибрилляция сердца, после которых сердечная деятельность у пострадавшего возобновилась, сообщает краевая администрация.

Михаил Грач.