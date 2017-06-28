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06:13 (мск), источник: Baikal-info.ru

За сутки в Иркутской области потушили 15 пожаров в лесах

В Иркутской области за 27 июня ликвидировано 15 пожаров на общей площади 7902 га, покрытых лесом, и 15,5 га редколесья: четыре — в Качугском районе, три — в Усть-Кутском, два — в Казачинско-Ленском районе, по одному — в Боханском, Заларинском, Усть-Кутском, Усольском, Шелеховском и Жигаловском районах. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в локализованном состоянии на землях гослесфонда на утро 28 июня перешло семь пожаров общей площадью 739 га, покрытых лесом, и 275 га редколесья: по два — в Иркутском и Черемховском районах, по одному — в Жигаловском, Киренском и Тайшетском районах. Еще один локализованный очаг площадью 134 га находится на землях ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в Слюдянском районе.


На землях лесного фонда действовало 27 июня 34 пожара на общей площади 15021 га, покрытый лесом, 496,5 га редколесья и 3402 нелесных гектара. В Усть-Кутском и Качугском районах зарегистрировано по пять таких очагов, в Казачинско-Ленском — четыре, в Мамско-Чуйском и Заларинском — по три, в Жигаловском, Усть-Удинском, Ольхонском, Бодайбинском, Киренском и Усть-Илимском — по два, в Слюдянском и Тулунском районах — по одному. Еще три возгорания общей площадью 7400 га действовало на землях ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в Качугском районе, и один очаг на 180 га, покрытых лесом, и 30 га редколесья — в Нижнеудинском военном лесничестве на территории Чунского района.

В зоне постоянного космического наблюдения находятся 12 пожаров: пять — в Катангском районе, четыре — в Бодайбинском, два — в Тулунском, один — в Усть-Удинском районе. Общая площадь этих возгораний составляет 17878 лесных гектаров, 15899 га редколесья и лесотундры. Решение о том, чтобы их не обслуживать, принято областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на основании статей 81−84 Лесного кодекса РФ, приказа Минприроды России № 426 от 8 октября 2015 года «О внесении изменений в правила тушения лесных пожаров». На двух пожарах в Катангском районе и одном — в Усть-Удинском ведутся работы по наземному окарауливанию силами 56 человек и восьми единиц техники. С воздуха 27 июня самолет-амфибия Бе-200 обработал 7 км южной кромки пожара в Усть-Удинском районе. На этот очаг огня самолет МЧС России совершил 14 сбросов воды общим объемом 168 тонн.

Для тушения лесных пожаров 26 июня было задействовано 1185 человек, в том числе 352 пожарных-десантника, а также 245 единиц наземной техники. Авиационный мониторинг, доставку личного состава и грузов осуществляли три самолета Ан-2, пять CESSNA-172, один Як-18, пять вертолетов Ми-8. Общий налет авиационной техники составил 66 с половиной часов.

Инспекторы лесной охраны с начала года выявилио 767 нарушений правил пожарной безопасности в лесах, наложили 776 штрафов по статье 8.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях на общую сумму 9741,5 тыс. рублей. Во вторник, 27 июня, инспекторы государственного пожарного надзора составили семь протоколов за пренебрежение требованиями особого противопожарного режима в границах населенных пунктов и садоводств. Всего с 15 марта за такие правонарушения оштрафовано пять юридических и 18 должностных лиц, а также 588 граждан на общую сумму 1952 тыс. рублей, возбуждено 302 административных расследования.

По данным ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 июня чрезвычайный — V — класс пожарной опасности прогнозируется в Бодайбинском, Мамско-Чуйском, Киренском, Нижнеилимском, Братском, Качугском, Жигаловском, Зиминском, Заларинском, Нукутском, Балаганском, Усть-Удинском, Аларском, Боханском, Черемховском, Ольхонском, Иркутском, Шелеховском и Баяндаевском районах. IV класс — в Усть-Кутском, Осинском, Ангарском и Слюдянском рйонах. III класс — в Тайшетском, Казачинско-Ленском, Катангском, Усть-Илимском, Чунском, Нижнеудинском и Эхирит-Булагатском районах.

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