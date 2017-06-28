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06:28 (мск), источник: Губерния онлайн

Рецидивиста осудили за кражу в Хабаровском крае

В районе имени Лазо мужчину осудили за кражу.

В апреле он забрался в дом в селе Павленково и похитил золотые изделия с бриллиантами. Ущерб составил свыше 260 тысяч рублей. Известно, что ранее фигурант неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Новое преступление он совершил, когда с момента его освобождения прошло менее двух месяцев.

Мужчину приговорили к трем с половиной годам колонии строгого режима, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

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