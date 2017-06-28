Рецидивиста осудили за кражу в Хабаровском крае

В апреле он забрался в дом в селе Павленково и похитил золотые изделия с бриллиантами. Ущерб составил свыше 260 тысяч рублей. Известно, что ранее фигурант неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Новое преступление он совершил, когда с момента его освобождения прошло менее двух месяцев.

Мужчину приговорили к трем с половиной годам колонии строгого режима, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.