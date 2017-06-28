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06:51 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На пляже под Сосновоборском трое детей обожглись «горящими водорослями»

Многовековые растения спровоцировали подземные возгорания.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На пляже у реки Есауловка под Сосновоборском от тлеющих под землей водорослей пострадали трое детей и несколько животных. Многовековые отложения органических организмов вспыхивают от костров, оставленных отдыхающими. Об этом сообщила телекомпания ТВК.

Попав в «раскаленную» яму, дети получили ожоги II степени, а у домашней собаки моментально обгорели лапы, рассказывают очевидцы. Получить опасные травмы можно даже при обычной прогулке по песку.

«Друг отпустил ногу в воду и очень сильно закричал. Я его оттащил, он снял кроссовок и у него нога была в очень сильном ожоге. Потом я его тащил у себя на спине, чтобы ему больно не было», — рассказал один из очевидцев.

В июне на пляж уже выезжали спасатели. Чтобы остановить пожар под землей им пришлось перекопать около 2 км пляжа и залить все водой. Процедуру пришлось повторять дважды. Но спустя несколько дней возгорания снова начались.

«Ситуация может повториться. Сотрудники администрации и пожарной части находятся там не каждую минуту. А для того, чтобы такое тление началось, нужно совсем не много времени и может опять пострадать человек», — прокомментировала телеканалу пресс-секретарь администрации Сосновоборска Юлия Крюкова.

Добавим, что участок у реки Есауловка принадлежит частному предпринимателю. Кому именно, в администрации уточнить не смогли. Мэрия призвала местных жителей на время отказаться от пляжного отдыха в районе тления торфа.

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