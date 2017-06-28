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09:14 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области за один день утонули пять человек

Среди утонувших оказались трое взрослых и двое детей, все погибшие купались в запрещенных местах, рассказали в СК.

В Новосибирской области за один день утонули пять человек, об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по НСО.

По данным ведомства, первый случай смерти на воде произошел 26 июня в 14:30 в Баганском районе, на водоёме возле села Лозовское. 32-летняя женщина отдыхала на берегу со знакомыми, пошла купаться, отплыла на 5 метров. Плавала женщина не очень хорошо, дно водоёма было глубоким, женщина утонула. Знакомые пытались спасти женщину, но им это не удалось. Тело достали спасатели.

При аналогичных обстоятельствах погиб 50-летний мужчина в Краснозерском районе, у села Петропавловка. Мужчина отплыл на 15 метров и утонул. Тело извлекли из воды очевидцы.

В Ленинском районе утонул 6-летний мальчик, «Вести» рассказывали об этом случае. Еще один ребенок, мальчик 9 лет, утонул на водоёме близ с. Долгово Тогучинского района.

«Во время нахождения в водоеме потянулся рукой к проплывающей мимо него бутылке, сделав в её направлении несколько шагов от берега, после чего скрылся под водой и погиб. В это время его родители находились недалеко от пруда, в то же время ребенок находился в водоеме вне поля их зрения. Тело мальчика из пруда извлечено», — отметили в СК.

Наконец, на озере Айбакуль близ д. Новофеклино Чановского района 32-летний мужчина отплыл от берега на расстояние в 20 метров и не смог вернуться на сушу. Мужчина также не умел хорошо плавать.

«В ходе проверок установлено, что во всех пяти случаях места, в которых погибли люди, не были оборудованы для купания», — подчеркнули в СК.

Следственный комитет проводит долсдественные проверки.

«В связи со значительным количеством погибших следственное управление обращается к жителям региона с просьбой соблюдать элементарные меры безопасности при отдыхе на воде. Не позволяйте детям находиться у водных объектов, а тем более купаться в них в отсутствие взрослых! При нахождении совместно с ребенком у водоема не оставляйте его без внимания даже на секунду!», — заявили в СК.

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