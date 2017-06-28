В ОАЭ британскому туристу дали пожизненный срок за наркоторговлю
В квартире мужчины обнаружили кокаин и экстази.
В квартире мужчины обнаружили кокаин и экстази.
22-летний турист из Великобритании осужден в ОАЭ. По данным издания The National, мужчину пожизненно лишили свободы за наркоторговлю.
Стражи порядка задержали фигуранта дела около его квартиры в Дубае. В ходе обыска они нашли у него дома наркотики — экстази и кокаин.
Юноша признал в суде свою вину лишь частично. Он утверждал, что запрещенные вещества были нужны ему для личного употребления, а не для продажи. Тем не менее, его признали виновным в продаже наркотиков.
Юноша может обжаловать этот приговор в течение 15 суток.