Радиационно-опасный трактор выявили таможенники в Находке

Владивосток, 28 июня, PrimaMedia.

Находкинские таможенники выявили радиационно-опасный трактор на борту судна, прибывшего из Японии. Радиационный фон от бывшей в эксплуатации сельхозмашины в четыре раза превышал естественный фон, сообщила ИА PrimaMedia главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Находкинской таможни Наталья Сабадаш.

Информация об объекте с повышенным уровнем радиации была направлена в территориальный орган Роспотребнадзора. На основании заключения Роспотребнадзора таможенный орган принял решение «ввоз запрещен». Опасный груз остался на борту судна и позже был вывезен обратно в Японию.

Находкинская таможня на постоянной основе проводит радиационный контроль товаров и транспортных средств, прибывающих на территорию Российской Федерации. В таможне эксплуатируется 32 стационарных таможенных системы обнаружения делящихся и радиоактивных материалов «Янтарь», а также 102 переносных технических средства.

С 2011 года, с момента аварии на АЭС «Фукусима-1», таможней выявлено 127 объектов с повышенным уровнем радиации. В основном это автотехника, автомобили, автозапчасти. Количество выявляемых товаров с превышением радиационного фона уменьшается: 2014 год — четыре объекта, 2015 год — два объекта, 2016 год — случаи выявления не зафиксированы.