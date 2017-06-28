Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
История с результатами ЕГЭ Стеши Маликовой приняла новый поворот
СМИ: Жадность сорвала курортный сезон в Крыму
"От вида бросило в жар": светский хроникер о платье Сотникововй
Почему страны ЕС вступились за российский газопровод
Отставка мэра, арест майора МВД: последствия вопросов Путину
Возврат к рецессии Как мировая экономика оказалась на краю глобального краха
Стало известно о состоянии Владимира Этуша
Алексей Воробьев резко похудел ради роли в американском сериале
Пять способов трансформировать свой автомобиль
В Уфе показали автозаки повышенной комфортности
«Калашников» изобрел бесшумный дрон, не имеющий аналогов – СМИ
Киев о последствиях постройки моста в Крыму — СМИ
Виктория Сваровски вышла замуж в платье весом 46 кг (фото)
39-летняя Ольга Орлова отказалась выходить замуж
Тимошенко назвала возможный срок распада Украины — СМИ
Киев о последствиях постройки моста в Крыму — СМИ
Сделки с жильем будут заверять нотариусы
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Фоторепортажи
10В Москве снесли последнюю хрущевку серии К-7
10Волшебники, ведьмы и квиддич
07:45 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Радиационно-опасный трактор выявили таможенники в Находке

«Фонящую» машину привезли на судне из Японии.

Владивосток, 28 июня, PrimaMedia.

Находкинские таможенники выявили радиационно-опасный трактор на борту судна, прибывшего из Японии. Радиационный фон от бывшей в эксплуатации сельхозмашины в четыре раза превышал естественный фон, сообщила ИА PrimaMedia главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Находкинской таможни Наталья Сабадаш.

Информация об объекте с повышенным уровнем радиации была направлена в территориальный орган Роспотребнадзора. На основании заключения Роспотребнадзора таможенный орган принял решение «ввоз запрещен». Опасный груз остался на борту судна и позже был вывезен обратно в Японию.

Находкинская таможня на постоянной основе проводит радиационный контроль товаров и транспортных средств, прибывающих на территорию Российской Федерации. В таможне эксплуатируется 32 стационарных таможенных системы обнаружения делящихся и радиоактивных материалов «Янтарь», а также 102 переносных технических средства.

С 2011 года, с момента аварии на АЭС «Фукусима-1», таможней выявлено 127 объектов с повышенным уровнем радиации. В основном это автотехника, автомобили, автозапчасти. Количество выявляемых товаров с превышением радиационного фона уменьшается: 2014 год — четыре объекта, 2015 год — два объекта, 2016 год — случаи выявления не зафиксированы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Векторы реализации государственной молодежной политики определят в Приморье
ESET: заражение вирусом Petya началось с Украины
В США сообщили о поддержке каналов связи с Россией по Сирии
Белый дом призвал американские СМИ уделять меньше внимания РФ
Мутко встретится с депутатом, обещавшим избить Жиркова
В Шанхайский рейтинг университетов мира вошли 12 вузов из России
Эксперты выявили, что лишь треть россиян боится потерять работу
В Венесуэле вертолет атаковал здание Верховного Суда
Спорт
«Хотели бы покормить Роналду». Казань готовится к полуфиналу Прогулка по городу накануне полуфинального матча Кубка конфедераций между сборными Португалии и Чили
Авто
Новый Renault Koleos и конкуренты: онлайн «Авто Mail.Ru» «Авто Mail.Ru» протестировал кроссовер Renault Koleos нового поколения. Как изменился французский «паркетник» и что его отличает от соплатформенного Nissan X-Trail?
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Стало известно о состоянии Владимира Этуша В пресс-службе Театра Вахтангова, где служит 95-летний актер, накануне госпитализированный с травмой, рассказали о его самочувствии
Недвижимость
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
В Петербурге жену депутата осудили на 7 лет за квартирные аферы
Строительство на Васильевском острове признали незаконным
Конституционный суд защитил покупателей квартир с плохой историей
Леди
Как изменилась мода на свадебные платья В каких платьях модницы выходили замуж раньше, и в каких выходят сейчас
Дети
Игорь Николаев боится за свою маленькую дочку Композитор переживает за безопасность Вероники.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь