В Толочине на территории консервного завода сгорел склад

Спасателям 27 июня в 9.05 поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом складском помещении (арочного типа) на территории РУП «Толочинский консервный завод». В результате пожара помещение уничтожено. Причина пожара устанавливается.

В эти же сутки в 11.58 горело кирпичное одноэтажное здание овощехранилища в д. Октябрьская Витебского района. В результате пожара уничтожена кровля здания. Причина пожара устанавливается.