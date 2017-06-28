В Толочине на территории консервного завода сгорел склад
28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Толочине на территории консервного завода сгорел склад. Такая информация размещена на сайте Витебского областного управления МЧС, сообщает БЕЛТА.
28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Толочине на территории консервного завода сгорел склад. Такая информация размещена на сайте Витебского областного управления МЧС, сообщает БЕЛТА.
Спасателям 27 июня в 9.05 поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом складском помещении (арочного типа) на территории РУП «Толочинский консервный завод». В результате пожара помещение уничтожено. Причина пожара устанавливается.
В эти же сутки в 11.58 горело кирпичное одноэтажное здание овощехранилища в д. Октябрьская Витебского района. В результате пожара уничтожена кровля здания. Причина пожара устанавливается.