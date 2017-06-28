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07:47 (мск), источник: БЕЛТА

В Толочине на территории консервного завода сгорел склад

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Толочине на территории консервного завода сгорел склад. Такая информация размещена на сайте Витебского областного управления МЧС, сообщает БЕЛТА.

Спасателям 27 июня в 9.05 поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом складском помещении (арочного типа) на территории РУП «Толочинский консервный завод». В результате пожара помещение уничтожено. Причина пожара устанавливается.

В эти же сутки в 11.58 горело кирпичное одноэтажное здание овощехранилища в д. Октябрьская Витебского района. В результате пожара уничтожена кровля здания. Причина пожара устанавливается.

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