Мужчина пострадал в ДТП с «Ниссаном» в Октябрьском районе, об этом сообщили очевидцы в сообществе мобильного приложения «Автоспас».

По данным очевидцев, авария произошла 28 июня на улице Кирова. Участники аварии ехали в сторону улицы Восход.

«Не доезжая перекрестка с Восходом, Ниссан остановился в плотном потоке, а водитель Десятки при перестроении отвлекся и врезался в стоящий «Ниссан», — говорится в сообщении.

В аварии пострадал пассажир «Ниссана» — он получил травму спины.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются.