Мужчина пострадал в ДТП с «Ниссаном» в Октябрьском районе
Водитель отечественного автомобиля отвлекся при перестроении из ряда в ряд и врезался в «Ниссан», рассказали очевидцы.
Водитель отечественного автомобиля отвлекся при перестроении из ряда в ряд и врезался в «Ниссан», рассказали очевидцы.
Мужчина пострадал в ДТП с «Ниссаном» в Октябрьском районе, об этом сообщили очевидцы в сообществе мобильного приложения «Автоспас».
По данным очевидцев, авария произошла 28 июня на улице Кирова. Участники аварии ехали в сторону улицы Восход.
«Не доезжая перекрестка с Восходом, Ниссан остановился в плотном потоке, а водитель Десятки при перестроении отвлекся и врезался в стоящий «Ниссан», — говорится в сообщении.
В аварии пострадал пассажир «Ниссана» — он получил травму спины.
Причины и обстоятельства ДТП выясняются.