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09:39 (мск), источник: РИА Новости

Причиной аварии в метро Нью-Йорка стал ненадежно закрепленный рельс

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Причиной схода с рельсов двух вагонов в метро Нью-Йорка стал ненадежно закрепленный инвентарный рельс, сообщает телеканал ABC News.

Источник: AP 2017

Во вторник два вагона поезда сошли с рельсов в метро Нью-Йорка. В результате экстренного торможения два вагона состава сошли с рельсов и врезались в стену тоннеля; 34 человека пострадали, в том числе в результате задымления, 17 были госпитализированы. В общей сложности на месте аварии оказались около 800 человек, их эвакуация из тоннеля заняла более часа.

«Хранение оборудования между путями — это обычная практика во всей стране, целью которой является ускорение процесса ремонтных работ. Ключевой момент к эффективности и безопасности хранения — убедиться в том, что дополнительное оборудование правильно закреплено болтами, чего в этом случае не произошло», — рассказал телеканалу представитель транспортной компании города.

Комментарии
4
А Б
Подобные аварии из-за неудовлетворительного состояния путей имеют место практически во всех странах, где вообще есть метро. Но не всегда они обходятся без жертв. Достаточно вспомнить аварию в московском метро в 2014 году, в которой погибли 4 человека. Причиной также явилось неудовлетворительное техническое состояние объектов рельсовых путей.
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Альф Утангри
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Михаил С
В сравнении
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