Причиной аварии в метро Нью-Йорка стал ненадежно закрепленный рельс

Во вторник два вагона поезда сошли с рельсов в метро Нью-Йорка. В результате экстренного торможения два вагона состава сошли с рельсов и врезались в стену тоннеля; 34 человека пострадали, в том числе в результате задымления, 17 были госпитализированы. В общей сложности на месте аварии оказались около 800 человек, их эвакуация из тоннеля заняла более часа.