Причиной аварии в метро Нью-Йорка стал ненадежно закрепленный рельс
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Причиной схода с рельсов двух вагонов в метро
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Причиной схода с рельсов двух вагонов в метро
Во вторник два вагона поезда сошли с рельсов в метро
«Хранение оборудования между путями — это обычная практика во всей стране, целью которой является ускорение процесса ремонтных работ. Ключевой момент к эффективности и безопасности хранения — убедиться в том, что дополнительное оборудование правильно закреплено болтами, чего в этом случае не произошло», — рассказал телеканалу представитель транспортной компании города.