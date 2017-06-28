Вирус-вымогатель Petya добрался до Азии
Москва. 28 июня. INTERFAX.RU —
Москва. 28 июня. INTERFAX.RU —
В результате кибератаки вышла из строя система управления грузопотоком крупнейшего в Индии контейнерного порта имени Джавахарлала Неру, оператором которого является A.P.
Есть признаки, что вирус начинает распространяться в Китае, но масштабных сбоев выявлено не было, сказал Чжэн Вэньбинь, главный специалист по защите информации Qihoo 360 Technology Co.
Эксперты вирусной лаборатории ESET во вторник заявили, что распространение вредоносной
В России масштабной хакерской атаке подверглись сервера «Роснефти» и «Башнефти», металлургическая компания Evraz и целый ряд компаний поменьше.
О кибератаке сообщили и зарубежные компании, в том числе британская рекламная группа WPP, испанское представительство одной из крупнейших в мире юридических компаний DLA Piper и пищевой гигант Mondelez. В числе пострадавших также французский производитель строительных материалов Cie. de
Проявления вируса также регистрировалось в Польше, Италии, Великобритании, Германии, Франции, США.
Исполнительный директор Европола Роб Уэйнрайт заявил, что агентство в срочном порядке рассматривает все сообщения о новой кибератаке.
Эксперты полагают, что вредоносная программа использует те же уязвимости, что и вирус WannaCry, выведший из строя тысячи серверов по всему миру в прошлом месяце.
«Похоже, что это разновидность вредоносного программного обеспечения, которое появилось в прошлом году», — заявил BBC специалист в области компьютерной безопасности профессор Алан Вудворд.
Представитель фирмы Recorded Future, специализирующейся на компьютерной безопасности, рассказал ВВС, что за последние 12 месяцев на многих форумах видел вредоносную программу, выставленную на продажу всего за $28.
и там на текущий момент 9к долларов. А последняя транзакция была 15 минут назад.