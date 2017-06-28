Вирус-вымогатель Petya добрался до Азии

Есть признаки, что вирус начинает распространяться в Китае, но масштабных сбоев выявлено не было, сказал Чжэн Вэньбинь, главный специалист по защите информации Qihoo 360 Technology Co.

В результате кибератаки вышла из строя система управления грузопотоком крупнейшего в Индии контейнерного порта имени Джавахарлала Неру, оператором которого является A.P. Moller-Maersk, сообщило министерство транспорта страны. Система не распознает принадлежность грузов.

Эксперты вирусной лаборатории ESET во вторник заявили, что распространение вредоносной программы-вымогателя Petya началось с Украины. Эта же страна больше всего пострадала от кибератаки, говорится в отчете. В десятку стран, которые чувствительнее всего затронул вирус, вошли также Италия, Израиль, Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Аргентина, Чехия и Германия. Россия оказалась на 14-м месте.

В России масштабной хакерской атаке подверглись сервера «Роснефти» и «Башнефти», металлургическая компания Evraz и целый ряд компаний поменьше.