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10:00 (мск), источник: Интерфакс

Вирус-вымогатель Petya добрался до Азии

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU — Вирус-вымогатель Petya, распространяющийся схожим образом с вредоносным шифровальщиком WannaCry и уже поразивший компьютеры предприятий, портовых операторов и правительственных структур Европы и США, добрался до Азии. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В результате кибератаки вышла из строя система управления грузопотоком крупнейшего в Индии контейнерного порта имени Джавахарлала Неру, оператором которого является A.P. Moller-Maersk, сообщило министерство транспорта страны. Система не распознает принадлежность грузов.

Есть признаки, что вирус начинает распространяться в Китае, но масштабных сбоев выявлено не было, сказал Чжэн Вэньбинь, главный специалист по защите информации Qihoo 360 Technology Co.

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Эксперты вирусной лаборатории ESET во вторник заявили, что распространение вредоносной программы-вымогателя Petya началось с Украины. Эта же страна больше всего пострадала от кибератаки, говорится в отчете. В десятку стран, которые чувствительнее всего затронул вирус, вошли также Италия, Израиль, Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Аргентина, Чехия и Германия. Россия оказалась на 14-м месте.

В России масштабной хакерской атаке подверглись сервера «Роснефти» и «Башнефти», металлургическая компания Evraz и целый ряд компаний поменьше.

О кибератаке сообщили и зарубежные компании, в том числе британская рекламная группа WPP, испанское представительство одной из крупнейших в мире юридических компаний DLA Piper и пищевой гигант Mondelez. В числе пострадавших также французский производитель строительных материалов Cie. de Saint-Gobain, фармкомпания Merck & Co. в США и неназванная норвежская компания — ее сообщение цитируют спецслужбы.

По оценкам «Лаборатории Касперского», вымогательству подверглись не менее 2 тыс. пользователей.

Проявления вируса также регистрировалось в Польше, Италии, Великобритании, Германии, Франции, США.

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Исполнительный директор Европола Роб Уэйнрайт заявил, что агентство в срочном порядке рассматривает все сообщения о новой кибератаке.

Эксперты полагают, что вредоносная программа использует те же уязвимости, что и вирус WannaCry, выведший из строя тысячи серверов по всему миру в прошлом месяце.

«Похоже, что это разновидность вредоносного программного обеспечения, которое появилось в прошлом году», — заявил BBC специалист в области компьютерной безопасности профессор Алан Вудворд.

Представитель фирмы Recorded Future, специализирующейся на компьютерной безопасности, рассказал ВВС, что за последние 12 месяцев на многих форумах видел вредоносную программу, выставленную на продажу всего за $28.

Комментарии
1
Максим Бояров
Не смотря на то, что антивирусы уже определяют его и уже можно дешифровать файлы, люди по прежнему отправляют $ 300 в Биткоинах на адрес вируса
и там на текущий момент 9к долларов. А последняя транзакция была 15 минут назад.
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