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10:38 (мск), источник: Интерфакс

Следователи в Челябинской области выясняют причину смерти рожденного в квартире младенца

Челябинск. 28 июня. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Следственные органы СУ СКР по Челябинской области начали проверку по факту смерти новорожденного, тело которого найдено во вторник в морозильной камере в квартире жилого дома в Миассе, сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СКР.

По предварительным данным, у местной жительницы, которая не состояла на медицинском учете, были домашние роды. Со слов женщины, ребенок родился мертвым, после чего она положила его в морозильную камеру.

Затем состояние роженицы ухудшилось, она попросила знакомую вызвать скорую помощь. После этого о произошедшем стало известно следственным органам.

В настоящее время проводится судебно-медицинское исследование, чтобы установить причину смерти младенца. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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