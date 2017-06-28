Следователи в Челябинской области выясняют причину смерти рожденного в квартире младенца

По предварительным данным, у местной жительницы, которая не состояла на медицинском учете, были домашние роды. Со слов женщины, ребенок родился мертвым, после чего она положила его в морозильную камеру.

Затем состояние роженицы ухудшилось, она попросила знакомую вызвать скорую помощь. После этого о произошедшем стало известно следственным органам.