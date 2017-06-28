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10:40 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске мошенница получила 1 млн рублей за несуществующих детей

Женщина обманула Пенсионный фонд.

Жительница Красноярска подала в Пенсионный фонд фальшивые документы и незаконно получила выплаты на детей. Сумма социального пособия составила 1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

37-летняя женщина решила получить деньги за несуществующих детей. Она предоставила фиктивные свидетельства о рождении детей и оформила на них социальные выплаты — пособия и материнский капитал.

«В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, круг лиц, причастных к противоправным действиям и период времени, за который женщине перечислялись деньги», — говорится в сообщении ведомства.

На предполагаемую мошенницу завели уголовное дело. За махинации с выплатами ей грозит до 10 лет тюрьмы. Расследование уголовного дела продолжается.

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