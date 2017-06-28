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10:35 (мск), источник: Sputniknews.kz

Petya-вымогатель атакует компьютеры в России, Украине и Польше

АСТАНА, 28 июн — Sputnik. Компьютерный вирус-вымогатель под названием Petya распространяется на территории России, Украины и уже дошел до Польши, пишет РИА Новости.

Источник: Sputniknews.kz

Во вторник произошла мощная хакерская атака на компьютеры компаний в сфере нефтедобычи, телекоммуникаций и финансов Украины и России. Компьютеры блокировались и на экране выводилось требование заплатить за разблокировку в биткоинах сумму, равную 300 долларам.

Напомним, в мае этого года Казахстан также подвергся атаке вируса-шифровальщика WannaCry.

В период с 13 по 16 мая вирусом заразились свыше 100 компьютеров вирусом WannaCry в различных организациях, в том числе — оператора нефтяного месторождения Кашаган NCOC, а по всему миру число атакованных компьютеров достигло более 45 тысяч.

Для атаки использовался инструмент ETERNALBLUE, разработанный в Агентстве национальной безопасности США (АНБ), и попавший в свободный доступ.

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