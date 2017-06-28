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13:41 (мск), источник: Noi.md

Пожарные бьют тревогу! Повышенный риск пожаров

Служба гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД предупреждает население об опасности возникновения пожаров по причине высоких температур, отмечает NOI.md.

Источник: Noi.md

Согласно информации, в период 25.06 — 07.01.2017 на большей части страны температура воздуха будет достигать +33°C и выше. В течение этого периода увеличивается риск возгорания лесополос и сельхозкультур.

В связи с этим пожарные рекомендуют населению соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций. Специалисты призывают граждан воздерживаться от сжигания мусора, чтобы огонь не распространился.

Для того чтобы предотвратить случаи солнечного удара, спасатели установили в стране палатки для реабилитации. Только в течение вчерашнего дня в эти пункты обратились 1688 человек.

В настоящее время в стране обустроено 10 таких пунктов: в Кишиневе, Бельцах, Каушанах, Оргееве и Унгенах. Палатки будут работать в дни с высокими температурами, с 11.00 до 18.00.

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