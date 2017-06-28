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12:00 (мск), источник: Интерфакс

Уфимская няня получила условный срок за избиение ребенка

Уфа. 28 июня. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Орджоникидзевский районный суд Уфы вынес обвинительный приговор няне, избившей годовалого ребенка, сообщила агентству «Интерфакс-Поволжье» старший помощник руководителя СУ СКР по Башкирии Светлана Абрамова в среду.

Суд признал 56-летнюю женщину виновной по двум статьям УК РФ: истязание несовершеннолетнего (п. «г» ч. 2 ст. 117) и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (п. «б» ч. 2 ст. 238).

«Приговором суда ей назначено 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года», — сказала С. Абрамова.

Как сообщалось, утром 28 марта няня положила ребенка в детскую кроватку, чтобы он не мешал ей смотреть телевизор. Однако малыш начал плакать. Тогда няня женщина подняла ребенка и с силой бросила его в кроватку, а затем ударила его рукой. Свои действия она сопровождала грубой бранью.

Преступление попало в объектив камеры видеонаблюдения, установленной в квартире родителями ребенка. Видеозапись с кадрами жестокого обращения няни с ребенком растиражировали СМИ, после чего была инициирована доследственная проверка.

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