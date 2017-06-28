За незаконную перепродажу авто житель Кобрина может лишиться свободы на 5 лет
Житель Кобрина может лишиться свободы на пять лет за незаконную предпринимательскую деятельность.
Житель Кобрина может лишиться свободы на пять лет за незаконную предпринимательскую деятельность.
Все потому, что несколько лет кобринчанин покупал и продавал машины на территории Брестской области без регистрации в установленном законодательством порядке.
Сотрудники финансовой милиции Кобринского межрайонного отдела УДФР КГК по Брестской области усмотрели в деятельности признаки преступления. Кобринский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело.
С апреля 2015 года по февраль текущего кобринчанин перепродал 21 легковой автомобиль. Полученный доход составил не менее 59,7 тысячи рублей и, говоря языком закона, исчисляется в особо крупном размере.
Начальник Кобринского межрайонного отдела УДФР КГК по Брестской области Александр Кондратюк убежден, что подобная незаконная деятельность наносит вред не только государству, но и простым гражданам:
— Перекупщики первоначально стараются максимально снизить цену приобретаемого автомобиля, ссылаясь порой на необоснованные неисправности автомобиля или значительно завышая стоимость его ремонта. Затем производят кустарным способом далеко не качественную и поверхностную предпродажную подготовку и реализуют товар за цену повыше.
Нередки случаи, когда граждане, купившие авто у такого посредника, спустя
Органы финансовых расследований в очередной раз призывают нас быть бдительными и не доверять заверениям сторонних продавцов на авторынках и по объявлениям. Покупать машину нужно у ее фактического владельца с обязательным оформлением необходимых документов на переход права собственности к покупателю.