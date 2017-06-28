За незаконную перепродажу авто житель Кобрина может лишиться свободы на 5 лет

Все потому, что несколько лет кобринчанин покупал и продавал машины на территории Брестской области без регистрации в установленном законодательством порядке.

Сотрудники финансовой милиции Кобринского межрайонного отдела УДФР КГК по Брестской области усмотрели в деятельности признаки преступления. Кобринский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело.

С апреля 2015 года по февраль текущего кобринчанин перепродал 21 легковой автомобиль. Полученный доход составил не менее 59,7 тысячи рублей и, говоря языком закона, исчисляется в особо крупном размере.

Начальник Кобринского межрайонного отдела УДФР КГК по Брестской области Александр Кондратюк убежден, что подобная незаконная деятельность наносит вред не только государству, но и простым гражданам:

— Перекупщики первоначально стараются максимально снизить цену приобретаемого автомобиля, ссылаясь порой на необоснованные неисправности автомобиля или значительно завышая стоимость его ремонта. Затем производят кустарным способом далеко не качественную и поверхностную предпродажную подготовку и реализуют товар за цену повыше.

Нередки случаи, когда граждане, купившие авто у такого посредника, спустя какое-то время обнаруживают замаскированные изъяны железного коня и еще долго ремонтируют его сами.

Органы финансовых расследований в очередной раз призывают нас быть бдительными и не доверять заверениям сторонних продавцов на авторынках и по объявлениям. Покупать машину нужно у ее фактического владельца с обязательным оформлением необходимых документов на переход права собственности к покупателю.