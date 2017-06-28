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13:48 (мск), источник: АиФ Самара

Под Сызранью две фуры зажали легковую машину

Водитель и три пассажира легкового автомобиля с травмами доставлены в больницу.

Во вторник, 27 июня, в 01:10, в Сызранском районе, на 890 километре федеральной автодороги М-5 «Урал», 34-летний водитель автомобиля «Lada Largus», следовавший со стороны Самары в направлении Москвы, не выбрав безопасную дистанцию до двигавшегося впереди большегруза, врезался в фуру «DAF», сразу после этого двигавшийся позади грузовик «Mercedes-Benz Actros» протаранил легковую машину, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В результате дорожной аварии водитель, а также три пассажира вазовского автомобиля — мужчины 1975, 1976 и 1983 годов рождения — получили травмы различной степени тяжести. Бригада «скорой помощи» доставила пострадавших в больницу.

По данным инспекторов ГИБДД, во время столкновения все водители находились в трезвом состоянии. По факту случившегося ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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