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13:44 (мск), источник: ИА Татар-информ

Челнинец упал с третьего этажа на крышу магазина и сломал ногу

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). В Челнах мужчина упал с третьего этажа на крышу магазина и сломал ногу, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ЗПСО № 6.

На единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в поселке З. Я. Б. на козырьке магазина лежит 28-летний мужчина, свалившийся с третьего этажа, и жалуется на боль в ногах.

Прибывшие на место спасатели ЗПСО № 6 при помощи альпинистского снаряжения и носилок спустили пострадавшего с крыши и передали его медикам.

В результате инцидента мужчина получил закрытый перелом ноги.

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