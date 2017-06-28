Челнинец упал с третьего этажа на крышу магазина и сломал ногу
(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). В Челнах мужчина упал с третьего этажа на крышу магазина и сломал ногу, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). В Челнах мужчина упал с третьего этажа на крышу магазина и сломал ногу, сообщили ИА «Татар-информ» в
На единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в поселке З. Я. Б. на козырьке магазина лежит 28-летний мужчина, свалившийся с третьего этажа, и жалуется на боль в ногах.
Прибывшие на место спасатели ЗПСО № 6 при помощи альпинистского снаряжения и носилок спустили пострадавшего с крыши и передали его медикам.
В результате инцидента мужчина получил закрытый перелом ноги.