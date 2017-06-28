В Ростовской области в сметане найдены бактерии группы кишечной палочки

Результаты независимой экспертизы показали, что в 5 из 11 образцов сметаны найдены бактерии группы кишечной палочки, дрожжи. Так, микроорганизмы были обнаружены в торговых марках «Новая деревня», «Большая кружка», «Фрау Му», «Горянка» и «Страна Сметания».

«Наличие в продукции микроорганизмов является результатом нарушения санитарных норм либо в процессе производства, либо в процессе хранения, либо во время транспортировки и реализации продукции», — отметила директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова.

Еще 4 образца из 11 исследованных не соответствуют заявленному наименованию «Сметана». В них производитель заменил молочный жир на жир растительного происхождения для удешевления продукции. Нарушили закон производители торговых марок «Новая деревня», «Фрау Му», «Горянка» и «Кубанская».