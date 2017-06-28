Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: «Если Россия не уйдет из Сирии, ее заставят»
Минздрав назвал самые здоровые и больные регионы
Из-за назначения сына Рогозина направлено обращение к президенту
После трагедии с сыном мама борется за вакцинацию
СМИ: вылетевший из Москвы самолет подал сигнал бедствия
Шесть самых опасных туристических мест в миреПутешествия всегда помогают отдохнуть. Но кому приходит в голову, что простая поездка в безопасную страну может стать последней?
Алексей Воробьев резко похудел ради роли в американском сериале
Юлия Волкова из t.A.T.u. стала героиней шоу «Секрет на миллион»
Lada Vesta, о которой мечтает каждый таксист
«Манекен» — новый способ «развода» на дороге
Наталья Бондарчук заговорила о "подлости" Максаковой - СМИ
Киев о последствиях постройки моста в Крыму — СМИ
Как 35-летняя Ксения Собчак выглядит в купальнике (фото)
У известной 43-летней актрисы роман с 21-летним парнем (фото)
Вера Брежнева показала, как выглядела на школьном выпускном
Наталья Бондарчук о "подлости" Максаковой - СМИ
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
В России подешевели частные дома
Фоторепортажи
12«Смерть стоит того, чтобы жить»
10Волшебники, ведьмы и квиддич
15:14 (мск), источник: Калининград.Ru

На Советском проспекте калининградец избил прохожего и забрал у него пистолет

Жителя Калининграда подозревают в грабеже. Инцидент произошёл днём во вторник, 27 июня, на Советском проспекте.

Источник: Калининград.Ru

Злоумышленник нанёс прохожему несколько ударов по голове, похитил у него телефон, деньги и сигнальный пистолет, а затем скрылся.

Потерпевший незамедлительно обратился в полицию. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили горожанина и составили композиционный портрет злоумышленника, — сообщили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе областного УМВД.

Патрульные обследовали окрестные улицы и задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 49-летний житель города. У мужчины изъяли похищенное имущество.

В отношении калининградца возбудили дело по статье 161 УК РФ — «Грабёж». Как выяснилось, ранее он был судим за аналогичное преступление.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
«Брусчатку надо убирать»: власти Калининграда хотят уложить асфальт на основных магистралях
Минобороны опровергло захват российского военного под Луганском
В России построят новый авианосец
Кремль прокомментировал скандал с памятной доской Сталину
В Госдуму внесли законопроект об отмене национального роуминга
ЕС официально продлил экономические санкции против России
ФАС проверит все торговые объекты в московских аэропортах
Психолог: На домашнем ЧМ Россия будет мучиться
Спорт
Звездные войны в Казани Сборные Португалии и Чили своим полуфинальным противостоянием откроют плей-офф Кубка конфедераций — 2017. Матч в Казани обещает получиться ярким и жестким
Авто
Новый Renault Koleos и конкуренты: онлайн «Авто Mail.Ru» «Авто Mail.Ru» протестировал кроссовер Renault Koleos нового поколения. Как изменился французский «паркетник» и что его отличает от соплатформенного Nissan X-Trail?
Hi-Tech
Фото дня: Тиньков обещает заплатить за удаление Telegram За удаление Telegram предприниматель обещает деньги, которые якобы можно получить в одноименном банке
Кино
Умер исполнитель главной роли в «Девушке с татуировкой дракона» Актер умер на 57-м году жизни в окружении семьи
Недвижимость
10 причин поделить недвижимость до свадьбы
Рынок загородной недвижимости Петербурга выходит из кризиса
Россиян ожидает повышение тарифов на услуги ЖКХ
Сергей Полонский пообещал вернуть деньги обманутым дольщикам
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Татьяна Волосожар и Максим Траньков впервые показали лицо дочки Поклонники фигуристов сразу узнали, на кого похожа девочка.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь