На Советском проспекте калининградец избил прохожего и забрал у него пистолет

Злоумышленник нанёс прохожему несколько ударов по голове, похитил у него телефон, деньги и сигнальный пистолет, а затем скрылся.

Потерпевший незамедлительно обратился в полицию. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили горожанина и составили композиционный портрет злоумышленника, — сообщили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе областного УМВД.

Патрульные обследовали окрестные улицы и задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 49-летний житель города. У мужчины изъяли похищенное имущество.

В отношении калининградца возбудили дело по статье 161 УК РФ — «Грабёж». Как выяснилось, ранее он был судим за аналогичное преступление.