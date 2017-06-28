На Советском проспекте калининградец избил прохожего и забрал у него пистолет
Жителя Калининграда подозревают в грабеже. Инцидент произошёл днём во вторник, 27 июня, на Советском проспекте.
Жителя Калининграда подозревают в грабеже. Инцидент произошёл днём во вторник, 27 июня, на Советском проспекте.
Злоумышленник нанёс прохожему несколько ударов по голове, похитил у него телефон, деньги и сигнальный пистолет, а затем скрылся.
Потерпевший незамедлительно обратился в полицию. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили горожанина и составили композиционный портрет злоумышленника, — сообщили корреспонденту Калининград.Ru в
Патрульные обследовали окрестные улицы и задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 49-летний житель города. У мужчины изъяли похищенное имущество.
В отношении калининградца возбудили дело по статье 161 УК РФ — «Грабёж». Как выяснилось, ранее он был судим за аналогичное преступление.