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13:46 (мск), источник: БЕЛТА

В Гомеле мужчина при обмене валюты присвоил около $1 тыс

28 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле разыскивают мужчину, который, воспользовавшись ошибкой кассира в банке, присвоил около $1 тыс. Такая информация размещена на сайте УВД Гомельского облисполкома, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В одном из банковских учреждений мужчина 5 июня при обмене $1450, воспользовавшись ошибкой кассира, получил и присвоил лишние Br1862. Личность неизвестного устанавливают в ОВД Центрального района Гомеля.

На вид мужчине 30−36 лет, среднего телосложения, у него славянская внешность, рост 170−173 см, волосы светлые, короткие с рыжеватым или светло-русым оттенком, имеет лобные залысины. Был одет в синие джинсы, черные туфли и черную майку, при себе имел небольшую сумку.

Граждан, располагающих какой-либо информацией, просят сообщить по телефонам: 8 (029) 630−31−64, 8 (025) 737−34−52 или 102.

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