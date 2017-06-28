В Гомеле мужчина при обмене валюты присвоил около $1 тыс

В одном из банковских учреждений мужчина 5 июня при обмене $1450, воспользовавшись ошибкой кассира, получил и присвоил лишние Br1862. Личность неизвестного устанавливают в ОВД Центрального района Гомеля.

На вид мужчине 30−36 лет, среднего телосложения, у него славянская внешность, рост 170−173 см, волосы светлые, короткие с рыжеватым или светло-русым оттенком, имеет лобные залысины. Был одет в синие джинсы, черные туфли и черную майку, при себе имел небольшую сумку.