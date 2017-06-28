Администратора унгенской аптеки арестовали за торговлю наркотиками

По версии следствия, администратор продавал наркотические вещества прямо из-за прилавка аптеки.

В ходе обысков у него дома и в кабинете, полицейские обнаружили психотропные вещества, деньги и незаполненные рецепты.

Задержание произошло минувшим вечером. Если мужчину признают виновным, ему грозит от трёх до семи лет лишения свободы.