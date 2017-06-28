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13:35 (мск), источник: Publika.md

Администратора унгенской аптеки арестовали за торговлю наркотиками

На 72 часа задержали администратора одной из аптек в Унгенах. Мужчину подозревают в незаконном обороте наркотиков.

Источник: Publika.md

По версии следствия, администратор продавал наркотические вещества прямо из-за прилавка аптеки.

В ходе обысков у него дома и в кабинете, полицейские обнаружили психотропные вещества, деньги и незаполненные рецепты.

Задержание произошло минувшим вечером. Если мужчину признают виновным, ему грозит от трёх до семи лет лишения свободы.

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