Администратора унгенской аптеки арестовали за торговлю наркотиками
На 72 часа задержали администратора одной из аптек в Унгенах. Мужчину подозревают в незаконном обороте наркотиков.
На 72 часа задержали администратора одной из аптек в Унгенах. Мужчину подозревают в незаконном обороте наркотиков.
По версии следствия, администратор продавал наркотические вещества прямо
В ходе обысков у него дома и в кабинете, полицейские обнаружили психотропные вещества, деньги и незаполненные рецепты.
Задержание произошло минувшим вечером. Если мужчину признают виновным, ему грозит от трёх до семи лет лишения свободы.