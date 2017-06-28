Кошка устроила ДТП с двойным переворотом на трассе под Челябинском

Автоледи, вылетевшая с дороги и дважды перевернувшая иномарку, рассказала инспекторам ГИБДД, что пыталась не сбить кошку, — при этом на заднем сиденье у женщины находился ее пятилетний ребенок, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел 27 июня на автодороге «Обход города Челябинска» напротив СНТ «Мичуринец». Водитель Mitsubishi Lancer не справилась с управлением, и иномарка вылетела за пределы проезжей части, дважды перевернувшись. За рулем оказалась молодая женщина, а на заднем сиденье, в специальном удерживающем устройстве, ее пятилетний ребенок.

«Давая объяснения сотрудникам ГИБДД, водитель Mitsubishi рассказала, что увидела, как дорогу перед автомобилем перебегает кошка. Желая избежать наезда на животное, она попыталась ее объехать, в результате чего машину занесло», — пояснила инспектор отделения пропаганды БДД УГИБДД по Челябинской области Ирина Аркадьева.

После ДТП женщина с ребенком обратились в поликлинику для осмотра, однако ни стационарного, ни амбулаторного лечения им не потребовалось.

Фото группы «ЧП / ДТП Челябинск».