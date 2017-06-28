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13:39 (мск), источник: dostup1.ru

Кошка устроила ДТП с двойным переворотом на трассе под Челябинском

Автоледи и ее пятилетний ребенок чудом избежали травм.

Автоледи, вылетевшая с дороги и дважды перевернувшая иномарку, рассказала инспекторам ГИБДД, что пыталась не сбить кошку, — при этом на заднем сиденье у женщины находился ее пятилетний ребенок, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел 27 июня на автодороге «Обход города Челябинска» напротив СНТ «Мичуринец». Водитель Mitsubishi Lancer не справилась с управлением, и иномарка вылетела за пределы проезжей части, дважды перевернувшись. За рулем оказалась молодая женщина, а на заднем сиденье, в специальном удерживающем устройстве, ее пятилетний ребенок.

«Давая объяснения сотрудникам ГИБДД, водитель Mitsubishi рассказала, что увидела, как дорогу перед автомобилем перебегает кошка. Желая избежать наезда на животное, она попыталась ее объехать, в результате чего машину занесло», — пояснила инспектор отделения пропаганды БДД УГИБДД по Челябинской области Ирина Аркадьева.

После ДТП женщина с ребенком обратились в поликлинику для осмотра, однако ни стационарного, ни амбулаторного лечения им не потребовалось.

Фото группы «ЧП / ДТП Челябинск».

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Кошка устроила ДТП с двойным переворотом на трассе под Челябинском
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