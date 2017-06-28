Убийца матери из Солигорска признан невменяемым

УСК по Минской области завершило расследование уголовного дела о жестоком убийстве жительницы Солигорска в марте этого года.

Как сообщалось, 49-летнюю женщину разыскивали коллеги. «Она не вышла на работу и не отвечала на телефонные звонки. Днем 6 марта при вскрытии квартиры в Солигорске было обнаружено ее тело с признаками насильственной смерти. В убийстве подозревался единственный сын. Его местонахождение было оперативно установлено в Минске, после чего он был задержан», — отметила Татьяна Белоног.

Мужчина 1989 года рождения состоит на наркологическом учете, не имел постоянного места работы и был ранее судим за хранение наркотиков. Периодически проживал у матери.

Ночью 4 марта он без разрешения взял из ее кошелька Br90 и банковскую карточку, с которой снял Br40. Когда женщина узнала о краже, между ними произошел конфликт. В результате ссоры сын нанес матери множество ножевых ранений. Затем закрыл на ключ входную дверь и уехал из города.