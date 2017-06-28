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13:43 (мск), источник: БЕЛТА

Убийца матери из Солигорска признан невменяемым

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Убийца матери из Солигорска признан невменяемым и будет помещен в психиатрический стационар со строгим наблюдением. Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног.

УСК по Минской области завершило расследование уголовного дела о жестоком убийстве жительницы Солигорска в марте этого года.

Как сообщалось, 49-летнюю женщину разыскивали коллеги. «Она не вышла на работу и не отвечала на телефонные звонки. Днем 6 марта при вскрытии квартиры в Солигорске было обнаружено ее тело с признаками насильственной смерти. В убийстве подозревался единственный сын. Его местонахождение было оперативно установлено в Минске, после чего он был задержан», — отметила Татьяна Белоног.

Мужчина 1989 года рождения состоит на наркологическом учете, не имел постоянного места работы и был ранее судим за хранение наркотиков. Периодически проживал у матери.

Ночью 4 марта он без разрешения взял из ее кошелька Br90 и банковскую карточку, с которой снял Br40. Когда женщина узнала о краже, между ними произошел конфликт. В результате ссоры сын нанес матери множество ножевых ранений. Затем закрыл на ключ входную дверь и уехал из города.

В ходе следствия были проведены экспертные исследования, в том числе комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза. «По ее результатам молодой человек признан невменяемым. Как на момент совершения убийства, так и в настоящее время он страдает психическим расстройством. Материалы уголовного дела изучены прокурором и направлены в суд для применения в отношении задержанного принудительных мер безопасности и лечения с помещением его в психиатрический стационар со строгим наблюдением», — проинформировала Татьяна Белоног.

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