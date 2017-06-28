В Краснодаре тушили пожар в подвале многоэтажки
В Пашковке на улице Садовой произошло возгорание в подвале 16-этажного жилого дома. Горела электрощитовая.
В Пашковке на улице Садовой произошло возгорание в подвале 16-этажного жилого дома. Горела электрощитовая.
Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 12:46, пожарные были на месте уже в 12:51.
Возгорание удалось локализовать в 13:04, полная ликвидация — в 13:11. Площадь пожара составила 3 квадратных метра. Были эвакуированы 37 человек, сообщили ГТРК «Кубань» в