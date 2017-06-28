В Воронеже в доме на бульваре Победы нашли тело полуторагодовалого мальчика
Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности.
Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности.
Тело полуторагодовалого мальчика нашли в квартире одного из домов на бульваре Победы. По предварительным данным, причиной смерти стало закрытие трахеи инородным телом — фасолью, сообщила
По данным правоохранителей, родители мальчика дважды обращались к медикам, когда ребенку стало плохо. Полученные данные «свидетельствуют о совершении в отношении ребенка преступления против личности», уточнила
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Прокурор района взял расследование на личный контроль. Виновнику смерти мальчика грозит до двух лет лишения свободы.