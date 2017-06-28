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16:43 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже в доме на бульваре Победы нашли тело полуторагодовалого мальчика

Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности.

Тело полуторагодовалого мальчика нашли в квартире одного из домов на бульваре Победы. По предварительным данным, причиной смерти стало закрытие трахеи инородным телом — фасолью, сообщила пресс-служба облпрокуратуры в среду, 28 июня.

По данным правоохранителей, родители мальчика дважды обращались к медикам, когда ребенку стало плохо. Полученные данные «свидетельствуют о совершении в отношении ребенка преступления против личности», уточнила пресс-служба прокуратуры по региону.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Прокурор района взял расследование на личный контроль. Виновнику смерти мальчика грозит до двух лет лишения свободы.

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