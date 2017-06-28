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16:35 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Директор агентства недвижимости в Иркутске был убит из-за долга в 52 тысячи рублей

Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

Следователи установили мотив убийства директора агентства недвижимости на улице Павла Красильникова в Иркутске. Подозреваемый заявил, что ранее он работал у потерпевшего электриком и последний не в полном объеме расплатился за оказанные услуги. Сумма долга, по его словам составила 52 тысячи рублей. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СКР России по Иркутской области.

В ходе допроса стало известно, что подозреваемый три года назад оказывал услуги электрика в доме потерпевшего. По каким-то причинам директор агентства не полностью расплатился со злоумышленником.

«За три года сумма долга, по словам подозреваемого, увеличилась с 25000 до 52000 рублей», — рассказали в ведомстве.

В настоящее время подозреваемый дает признательные показания. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Напомним, правоохранители задержали 30-летнего мужчину, который подозревался в убийстве директора агентства недвижимости на улице Павла Красильникова в Иркутске. Следователями возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Подозреваемому может грозить до 15 лет тюрьмы.

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