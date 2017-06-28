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16:46 (мск), источник: Вести - Воронеж

Главу воронежской строительной компании «Бик» отпустили под подписку о невыезде

Суд по аресту Дмитрия Большакова отменили, так как он начал сотрудничать со следствием.

Следователи СУ СКР по региону отпустили под подписку о невыезде главу строительной компании «БиК» Дмитрия Большакова. Вопрос о его аресте должен был рассмотреть Ленинский районный суд в среду, 28 июня.

— В суд поступило постановление следователя о том, что отпали основания для применения данной меры пресечения, — пояснили корреспонденту «Вести-Воронеж» в суде, отметив, что задержанного в суд не привозили.

Заседание было назначено на вторую половину дня 28 июня. При этом «Коммерсантъ-Черноземья» со ссылкой сообщил о том, что Большакова отпустили под подписку о невыезде. Издание ссылается на руководителя второго отдела СУ СКР по региону Александра Медведева, сообщившего, что глава «Бик» начал сотрудничать со следствием.

Гендиректора строительной компании «БиК» Дмитрия Большакова задержали 23 июня. Его подозревают в особо крупном мошенничестве с землей под застройку. В тот же день обыски в рамках расследования дела прошли в офисе строительной компании на улице Кольцовской.

Дмитрий Большаков оказался в изоляторе. В воскресенье, 25 июня, Ленинский райсуд приступил к рассмотрению ходатайства об аресте гендиректора «БиК» и отложил решение о мере пресечения для Большакова на 72 часа — до 28 июня.

Уголовное дело затронуло также главу управления ЖКХ мэрии Воронежа Сергея Петрина. У чиновника прошли обыски. Силовики осуществили их в рамках расследования дела о мошенничестве по факту хищения земельного участка, расположенного в городской черте, подтвердили корреспонденту «Вести-Воронеж» в суде. По предварительным данным, ущерб от мошенничества с участком под застройку составил свыше 6 млн рублей.

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